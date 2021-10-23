تظاهرات حاشدة في بودابست لأنصار رئيس وزراء المجر وزعيم المعارضة

من تظاهرة لأنصار رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان في بودابست. (أ ف ب)

نظم أنصار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وزعيم المعارضة المنتخب حديثًا بيتر ماركي-زاي تظاهرات حاشدة في بودابست، السبت، قبل ستة أشهر من الانتخابات التي من المتوقع أن تشهد تنافسًا هو الأشد منذ 15 عامًا.

شارك عشرات الآلاف من أنصار أوربان في مسيرة في العاصمة المجرية للاستماع إلى خطاب لرئيس الوزراء القومي في يوم وطني لإحياء ذكرى انتفاضة المجر الفاشلة ضد الاتحاد السوفياتي العام 1956، وفق «فرانس برس»

الانتخابات البرلمانية

سيواجه أوربان (58 عامًا) في الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في أبريل المقبل، رئيس البلدية المحافظ ماركي-زاي (49 عامًا) الذي فاز في الانتخابات التمهيدية للمعارضة الأحد الماضي.

وجرت الانتخابات التمهيدية الأولى من نوعها في المجر، داخل تحالف معارض مكون من ستة أحزاب أنشئ العام الماضي، في محاولة لهزم أوربان وحزبه اليميني الحاكم. بعد ثلاثة انتصارات عريضة منذ العام 2010، توقعت استطلاعات الرأي أن يواجه أوربان أشد منافسة منذ خسارته في الانتخابات العامة العام 2006.

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وأظهرت استطلاعات الرأي أن نوايا التصويت لتحالف المعارضة بقيادة ماركي-زاي متقاربة مع حزب أوربان. وتجمع آلاف من أنصار المعارضة في مسيرة سيلقي بيتر ماركي-زاي كلمة خلالها في بودابست السبت.