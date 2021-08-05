الولايات المتحدة تستعجل إيران للعودة إلى المفاوضات النووية

مبنى وزارة الخارجية الأميركية. (أرشيفية: الإنترنت)

استعجلت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إيران للعودة إلى المفاوضات النووية، حاضة إياها على العودة السريعة من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي؛ وذلك ردًا على تصريحات الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي الذي أكد دعمه، لأي مسار دبلوماسي يفضي إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان نقلته «فرانس برس»: «نحض إيران على العودة إلى المفاوضات قريبا.. تعد هذه أولوية عاجلة بالنسبة إلينا»، مضيفا أنه «إذا كان الرئيس رئيسي صادقا في عزمه على التوصل إلى رفع العقوبات، فإن هذا هو تماما المطروح على الطاولة في فيينا»، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم سنة 2015.