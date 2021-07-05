مصر تبلغ إثيوبيا برفضها القاطع للملء الثاني لسد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 10:53 مساء
أعمال بناء سد النهضة. (الإنترنت)

ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي يوم الإثنين أنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء «إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة».

وقال الوزير في بيان أنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي «برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ .. وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي»، وفق «رويترز».

-  مجلس الأمن يعقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبي الخميس

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل والذي يثير مشروع بنائه نزاعًا مع القاهرة والخرطوم اللتين تخشيان تأثيره على مواردهما المائية، وفق دبلوماسيين.

وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وفق المصدر الدبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقاده، بحسب «فرانس برس».

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