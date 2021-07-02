ميركل تعرب عن قلقها بشأن حشود المتفرجين في نهائيات كأس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 يوليو 2021, 07:36 مساء
ميركل خلال لقائها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قصر ويندسور، 2 يوليو 2021، (ا ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، عن قلقها لعدد المتفرجين المسموح لهم بحضور نهائيات كأس أوروبا في المملكة المتحدة، حيث ازدادت إصابات فيروس «كورونا» المستجد، بشكل كبير جراء المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى.

وستسمح الحكومة البريطانية لأكثر من 60 ألف متفرج بالحضور في مدرجات ستاد ويمبلي لنهائيات الكأس، بدلا من 40 ألفا، كما كان مقررا سابقا، في هذا الملعب الذي تبلغ سعته القصوى 90 ألف شخص، حسب «وكالة فرانس برس».

وقالت أنغيلا ميركل «القلقة جدا»، خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مقر إقامته في شيكرز: «أتساءل حقا ما إذا كان هذا مبالغا فيه».

وأضافت ميركل التي تقوم بزيارتها الأخيرة للمملكة المتحدة «في ألمانيا قررنا الحد من عدد المتفرجين في ستاد ميونيخ، لكن بالطبع الحكومة البريطانية تتخذ قراراتها الخاصة»، وستغادر ميركل السلطة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر.

من جهته تحدث جونسون عن «جدار المناعة» الذي بنته المملكة المتحدة بفضل برنامج التطعيم الخاص بها، وتلقى بفضله 63% من البالغين جرعتين.

وتضم المستشارة الألمانية صوتها إلى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس بعدما أعربا عن مخاوفهما في هذا الخصوص.

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