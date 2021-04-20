تشاد: مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس إدريس ديبي سيدير البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 01:34 مساء
الناطق باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا. 20 أبريل 2021. (الإنترنت)

يتولى محمد إدريس ديبي إيتنو نجل الرئيس التشادي وقائد الحرس الرئاسي قيادة مجلس عسكري مكلف تولي إدارة البلاد بعد وفاة إدريس ديبي إيتنو الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش عبر الإذاعة الرسمية.

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال عازم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر الإذاعة الوطنية بعيد إعلان وفاة الرئيس في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، إنه جرى «تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجله الجنرال محمد إدريس ديبي إينتو»، مضيفا أن «المجلس اجتمع على الفور وأعلن ميثاق انتقال السلطة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتوفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، الحاكم منذ 30 عامًا، الثلاثاء، متأثرًا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، على ما أعلن الناطق باسم الجيش للتلفزيون الرسمي.

وتشهد تشاد معارك بين الجيش التشادي وقوات المعارضة، حيث أعلنت الحكومة التشادية أمس الأثنين مقتل أكثر من 300 متمرد قادوا توغلًا قبل ثمانية أيام في شمال البلاد، إضافة إلى مقتل خمسة جنود في القتال.

وشنت جبهة التناوب والوفاق في تشاد (فاكت) المتمردة هجومًا من قواعدها الخلفية في ليبيا في 11 أبريل، يوم الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها عن فوز الرئيس إدريس دبي،  بدورة رئاسية سادسة بعد حصوله على 79.32% من أصوات الناخبين وفق النتيجة الأولية للانتخابات الرئاسية التي نقلتها «فرانس برس» مساء أمس الإثنين.

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