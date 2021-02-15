تعيين أول امرأة مديرة لمنظمة التجارة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 05:08 مساء
المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجوإيويلا. (الإنترنت)

عُينت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويلا الإثنين كأول امرأة وأول إفريقية مديرة لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماع عام عقد لهذا الغرض، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت منظمة التجارة العالمية في بيان إن «أعضاء منظمة التجارة العالمية وافقوا للتو على تعيين الدكتورة نغوزي أوكونجو-إيويلا في منصب المديرة العامة».

وأضافت منظمة التجارة العالمية في بيانها أن وزيرة المالية النيجيرية السابقة وخبيرة البنك الدولي ستتولى منصبها في الأول من مارس.

ودعت المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجوإيويلا الإثنين إلى إعطاء دفعة للمنظمة، معتبرةً أنه من «الضروري» أن تكون منظمة التجارة العالمية «قويةً» للتعافي من وباء «كوفيد-19» وإنعاش الاقتصاد العالمي.

وقالت المديرة الجديدة في بيان إن «تكون منظمة التجارة العالمية قوية، لهو أمر ضروري إذا ما أردنا أن نتعافى سريعاً وتماماً من الدمار الذي تسببت به جائحة (كوفيد-19) تواجه منظمتنا عدة تحديات لكن بالعمل معاً، يمكن لنا بشكل جماعي أن نجعل منظمة الصحة العالمية أقوى، وأكثر مرونةً، وأفضل تأقلمًا مع الواقع».

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