الحكومة البريطانية تتعاون مع شركة كيورفاك لتطوير اللقاحات

أعلنت شركة تطوير اللقاحات الألمانية كيورفاك، اليوم الجمعة، عن دخولها في شراكة مع الحكومة البريطانية لتطوير لقاحات ضد سلالات مختلفة من فيروس كورونا.

وقال بيان إن التعاون سيشمل الخبرات والموارد والتكنولوجيا من كلا الطرفين لتطوير، وتصنيع لقاحات للسلالات المختلفة للإمداد التجاري، والتوزيع في المملكة المتحدة وأقاليمها.

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وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة كيورفاك 50 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للسلالات المختلفة لبريطانيا، بمجرد صدور موافقة الجهات التنظيمية.

وكانت بريطانيا سريعة بوجه عام في التصرف في طلب كميات كبيرة من لقاحات كوفيد- 19 بصورة مسبقة . نتيجة لذلك، لم تكافح البلاد مع مشاكل الإمداد بنفس القدر مثل الاتحاد الأوروبي.