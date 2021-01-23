بايدن يتوقع أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يناير 2021, 08:23 صباحا
الممرضة الأميركية المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي تتلقى لقاح كورونا. (الإنترنت)

توقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أن يُسفر فيروس «كوفيد-19» عن أكثر من 600 ألف وفاة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرّرا في العالم بسبب الجائحة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إن «انتشار الفيروس يتفاقم. عدد الوفيات الآن 400 ألف، ويُتوقّع أن يتجاوز 600 ألف»، معطيا أعلى حصيلة وفيات متوقّعة جرّاء تفشّي الفيروس في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «العائلات تُعاني الجوع. الناس معرّضون لخطر إخلاء منازلهم. خسارة الوظائف ترتفع مجدّدا. علينا التحرّك».

ووقّع الرئيس الأميركي الجديد سلسلة قرارات تستهدف مكافحة الأزمة الغذائيّة التي تطال ملايين الأميركيّين. وجاء كلامه وقت تجاوزت الوفيات بسبب الفيروس 410 آلاف في الولايات المتحدة، إضافة إلى 24.6 مليون إصابة مؤكّدة منذ بدء الجائحة.

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