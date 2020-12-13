الرئيس الجزائري تبون يظهر لأول مرة على «تويتر» منذ إصابته بـ«كورونا».. ويطمئن شعبه على حالته «فيديو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 ديسمبر 2020, 05:08 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أول ظهور له على «تويتر». (الإنترنت)

ظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأحد، لأول مرة في كلمة له على «تويتر» بعد غياب طويل بسبب إصابته بوباء «كوفيد-19».

وبسبب المرض، قضى تبون الذكرى الأولى لفوزه بالانتخابات السبت في مكان ما في ألمانيا، حيث عولج من فيروس «كورونا المستجد» لمدة شهر. وفي 30 نوفمبر، أعلنت الرئاسة عودته «خلال الأيام المقبلة»، وأن حالته الصحية «في تحسن»، لكنه لم يظهر علنًا منذ 15 أكتوبر، وهو غياب غذى الشائعات والأخبار المضلّلة.

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وقال الرئيس الجزائري في أول ظهور له موجهًا حديثه لشعبه: «لقد نقلت على وجه السرعة منذ شهرين إلى الخارج بعد إصابتي بوباء كورونا.. واليوم بفضل من الله والأطباء في المستشفى العسكري والأطباء الألمان بدأت طريق التعافي، والذي ربما يأخذ من أسبوع لثلاثة أسابيع حتى أسترجع قوتي البدنية».

 وأضاف تبون أن «بعده عن الجزائر لا يعني نسيان الوطن، فهو يتابعه يوميا وعند الضرورة يسدي تعليماته للرئاسة»، مشيرًا إلى أنه طلب من الرئاسة التنسيق مع اللجنة المكلفة لإصدار قانون الانتخابات في أقرب وقت من 10 إلى 15 يوما لاستكمال المسار السياسي والعملية التي بدأت بعد إعداد الدستور.

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