وفاة رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 04:50 مساء
رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز خلال مؤتمر صحفي. (أ ف ب)

توفي رئيس الأوروغواي السابق، تاباري فاسكيز، الطبيب المتخصص في الأورام الذي خاض حملة لمكافحة التدخين، الأحد، عن ثمانين عاما إثر إصابته بسرطان في الرئة، على ما أعلنت عائلته.

وكتب ألفارو وخافيير وإينياسيو أبناء رئيس الأوروغواي السابق في 2005-2010 و2015-2020: «نعلن بأسى شديد وفاة والدنا الحبيب» موضحين أن وفاته «طبيعية» جراء المرض، وفق «فرانس برس».

جنازة فاسكيز
وكتب ألفارو على «تويتر» أن الرئيس السابق توفي «فيما كان يرقد في منزله محاطا بأقربائه وأصدقائه»، مضيفا: «نود باسم العائلة أن نشكر جميع مواطني الأوروغواي على المودة التي تلقاها منهم لسنوات مديدة».

وتجري جنازة فاسكيز بعد ظهر الأحد في مراسم تقتصر على العائلة بسبب وباء «كوفيد-19»، وطلبت العائلة من المواطنين متابعة الموكب الجنائزي الذي سينطلق من بلدية مونتيفيديو عبر التلفزيون.

وتميز فاسكيز بأنه جعل من بلاده في 2006 أول دولة في أميركا اللاتينية وخامس دولة في العالم تحظر التدخين في الأماكن العامة. وجاء قراره نتيجة معاناته الشخصية، إذ فقد شقيقته ووالدته ووالده بين 1962 و1968 نتيجة إصابتهم بالسرطان.

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