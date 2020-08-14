غوتيريس يأمل بأن يساهم الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي في تحقيق حلّ الدولتين

غوتيريس خلال إلقائه كلمة في اجتماع مجلس الأمن بشأن لييبا، 8 يوليو 2020، (موقع البعثة الأممية)

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، عن أمله في أن يساهم اتّفاق تطبيع العلاقات الإسرائيلية- الإماراتية في التوصّل إلى حلّ للنزاع بين «إسرائيل» والفلسطينيين على أساس مبدأ حلّ الدولتين.

وقال ناطق باسم غوتيريس في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» :«يرحّب الأمين العام بهذا الاتفاق ويأمل أن يتيح فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للانخراط مجدّدًا في مفاوضات جادّة تحقّق حلّ الدولتين بما يتّفق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية».

وذكّر الناطق بأنّ الأمين العام دعا على الدوام إلى تعليق المخطّط الإسرائيلي لضمّ أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلّة، قائلًا:«السلام في الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى، ذلك أنّ المنطقة تواجه التهديدات الخطيرة لجائحة كوفيد-19 والتطرّف».

وتوصّلت الإمارات و«إسرائيل»، الخميس، إلى اتفاق «تاريخي» حول تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، هو الأول بين إسرائيل ودولة عربية بعد اتّفاقات السلام الموقّعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

وفي حين قالت أبو ظبي إنّ «إسرائيل» تعهّدت في الاتفاق بـ«التوقّف عن خطة ضمّ أراض فلسطينية»، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إنّ مخطّط الضمّ «تأجّل» لكنّه «لم يُلغ».