جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون إصابة بـ«كورونا»

مواطنون ينتظرون تسلم مواد غذائية في سويتو بضاحية جوهانسبرغ، 17 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد عتبة 500 ألف.

وقال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في تقريره اليومي حول آخر التطورات المرتبطة بالوباء «تجاوزت جنوب إفريقيا اليوم عتبة نصف مليون إصابة، بإجمالي 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19»، حسب وكالة «فرانس برس».

وصارت جنوب إفريقيا بؤرة الوباء القاتل في القارة، بعد تسجيلها أكثر من نصف إجمالي الإصابات في إفريقيا. وسجل أكثر من ثلث الإصابات في مقاطعة غاوتينغ، المركز المالي للبلاد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعًا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي.

وتوقعت السلطات الصحية ارتفاعًا في الإصابات عقب التخفيف التدريجي للحجر الصارم الذي فرض في 27 مارس، خلال المراحل المبكرة للوباء. وأطلقت جنوب أفريقيا حملة فحص وتتبع مكثّفة، أدت إلى إجراء أكثر من ثلاثة ملايين فحص منذ رصد وصول الفيروس إلى أراضيها مطلع مارس.