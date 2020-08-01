جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 11:20 مساء
مواطنون ينتظرون تسلم مواد غذائية في سويتو بضاحية جوهانسبرغ، 17 أبريل 2020 (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد عتبة 500 ألف.

وقال وزير الصحة، زويلي مخيزي، في تقريره اليومي حول آخر التطورات المرتبطة بالوباء «تجاوزت جنوب إفريقيا اليوم عتبة نصف مليون إصابة، بإجمالي 503.290 إصابة مؤكدة بكوفيد-19»، حسب وكالة «فرانس برس».

وصارت جنوب إفريقيا بؤرة الوباء القاتل في القارة، بعد تسجيلها أكثر من نصف إجمالي الإصابات في إفريقيا. وسجل أكثر من ثلث الإصابات في مقاطعة غاوتينغ، المركز المالي للبلاد.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعًا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي.  

وتوقعت السلطات الصحية ارتفاعًا في الإصابات عقب التخفيف التدريجي للحجر الصارم الذي فرض في 27 مارس، خلال المراحل المبكرة للوباء. وأطلقت جنوب أفريقيا حملة فحص وتتبع مكثّفة، أدت إلى إجراء أكثر من ثلاثة ملايين فحص منذ رصد وصول الفيروس إلى أراضيها مطلع مارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشركة المالكة لـ«تيك توك» تقترح بيع الفرع الأميركي بعد إعلان ترامب حظر التطبيق
دولى
خبير أميركي يشكك في اللقاحات الروسية والصينية ضد «كورونا المستجد»
دولى
إيران تعلن اعتقال زعيم «مجموعة إرهابية» مقرها الولايات المتحدة
دولى
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا محور جديد للحرب الباردة بين طموحات بوتين ...
فيديو
«فرانس برس»: باراك أوباما يوجه لائحة اتهامية إلى دونالد ترامب
دولى
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
بعد تدخل رجال الأمن ..إعادة تشغيل طرح الأحمال اليدوي لمحطة شرق طرابلس
ليبيا
ألمانيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا
ليبيا
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى أول أيام عيد الأضحى
عربى
رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيلون ماسك يتراجع عن تغريدة حول بناة الأهرامات أثارت جدلا واسعا