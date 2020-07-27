روسيا: تصفية مسلح قبل تنفيذه عملية إرهابية في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يوليو 2020, 02:16 مساء

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الاثنين، «تصفية» مسلح كان يعد لتنفيذ هجوم إرهابي في العاصمة موسكو.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تمكنت أمس الأحد بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسية من وضع حد لنشاط عنصر في تنظيم إرهابي كان يخطط لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف أحد الأماكن المكتظة بالناس في موسكو، وفق «روسيا اليوم».

والقتيل مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى واستأجر شقة في موسكو، تم العثور عليه في منطقة كاراجات مهجورة في حي هيمكي بضواحي موسكو، وفق الهيئة التي أوضحت أن «المجرم رد على محاولة توقيفه، بإطلاق نار على رجال إنفاذ القانون من أسلحة آلية، فتم تحييده بعد أن أصيب إصابة مميتة نتيجة نيران».

وأشارت الهيئة إلى توقيف أخ للمسلح «كان يبحث عن أخيه للحيلولة دون ذهابه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم إرهابي دولي».

ولدى تفتيش الشقة التي استأجرها المجرم، تم العثور على أدلة مادية تثبت أن المسلح المقتول كانت له صلات بعناصر التنظيم الإرهابي، وأنه كان يعد لعملية قتل جماعية بأسلحة نارية في موسكو.

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