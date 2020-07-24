بومبيو: الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة

مايك بومبيو (يمين) مصافحًا مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيشي، واشنطن، نوفمبر 2018 (أ ف ب)

اتّهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتحدة، بأنّها «مركز للتجسّس الصيني» و«لسرقة الملكية الفكرية»، وقال إن «الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة».

وفي خطاب ألقاه في كاليفورنيا واتّسم بنبرة تذكّر بتلك التي طبعت لغة التخاطب بين الولايات المتّحدة والاتّحاد السوفياتي السابق إبان الحرب الباردة بينهما، قال الوزير الأميركي «لقد أغلقنا هذا الأسبوع القنصلية الصينية في هيوستن لأنّها كانت مركزًا للتجسّس ولسرقة الملكية الفكرية»، حسب وكالة «فرانس برس»

وأضاف أنّ «الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية وأسرارنا التجارية الثمينة مما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أميركا».