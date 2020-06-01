المغرب تطلق تطبيقا رقميا لتتبع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 06:11 مساء
أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى محمد الخامس العسكري، الرباط، 15 أبريل 2020 (أ ف ب)

أطلقت المغرب، الإثنين، تطبيقًا رقميًّا على الهواتف النقالة يمكِّن من تتبع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، على أن يكون استعماله طوعيًّا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تطبيق «وقايتنا» يتيح «إشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19، في غضون21 يومًا بعد هذه المخالطة»، وفق «فرانس برس».

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ونوهت إلى أن استعمال التطبيق الذي يعتمد تقنية البلوثوت «طوعي محض»، مشيرة إلى أنه يدخل ضمن حملة واسعة «لتشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية» من الإصابة بمرض «كوفيد-19».

وتراهن المغرب لمواجهة تفشي الوباء على فرض حجر صحي منذ 20 مارس للتصدي لانتشار المرض، مع لزوم وضع الكمامات بالنسبة للمرخص لهم بالتنقل. ومدد الحجر الصحي حتى 10 يونيو ما أثار ردود فعل متحفظة نظرًا لكلفته الاقتصادية الباهظة، لكن الأنشطة الاقتصادية بدأت تُستَأنف تدريجيًّا ابتداءً من الأسبوع المنصرم.

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وتبنت عدة دول في العالم خلال الأسابيع الماضية أنظمة رقمية لتتبع الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، مثيرة أحيانًا نقاشات حول مدى احترامها مبدأ حماية المعطيات الخصوصية للأفراد. وأكدت وزارة الصحة المغربية أن تطبيق «وقايتنا» معتمد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهي هيئة رسمية.

وتطمح المغرب أيضًا إلى زيادة عدد التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس، حيث بلغت 10 آلاف في اليوم، بحسب ما أفاد وزير الصحة خالد آيت الطالب، الأسبوع المنصرم. وأصاب فيروس «كورونا المستجد» في المغرب حتى الإثنين 7819 شخصًا توفي 205 منهم، بينما تماثل 4754 للشفاء.

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