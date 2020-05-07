مقتل 5 أشخاص وإصابة ألف جراء تسرب غاز في مصنع كيميائي بالهند

أفراد متجمعون أمام المصنع الذي شهد تسربا للغاز في مدينة فيزاخابتنام الهندية، 7 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة أشخاص على الأقل أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية جنوب شرق الهند، إضافة إلى نقل ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن، لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش، سواروب راني وفاة خمسة أشخاص في الحادث، مضيفا أن سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم.

مصدر طبي: الخسائر البشرية قد تكون أكبر

لكن منسق مستشفيات المنطقة الطبيب بي كا نايك قال للوكالة الفرنسية إن ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام.

وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن الوقت ما زل مبكرا، وهناك أشخاص نائمون في بيوتهم وغير واعين، كاشفا أن السلطات تفتش المنازل أيضا، وتنقل الناس إلى مستشفيات.

ويقع المصنع الذي تشغله شركة «إل جي بوليمرز» في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو خمسة ملايين نسمة.

وشهدت الهند في ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.