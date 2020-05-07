مقتل 5 أشخاص وإصابة ألف جراء تسرب غاز في مصنع كيميائي بالهند

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 09:19 صباحا
أفراد متجمعون أمام المصنع الذي شهد تسربا للغاز في مدينة فيزاخابتنام الهندية، 7 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة أشخاص على الأقل أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية جنوب شرق الهند، إضافة إلى نقل ألف شخص على الأقل إلى مستشفيات حسب السلطات المحلية.

وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن، لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد المسؤول في شرطة فيزاخابتنام بولاية أندرا براديش، سواروب راني وفاة خمسة أشخاص في الحادث، مضيفا أن سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم.

مصدر طبي: الخسائر البشرية قد تكون أكبر
لكن منسق مستشفيات المنطقة الطبيب بي كا نايك قال للوكالة الفرنسية إن ألف شخص على الأقل في مناطق محيطة بموقع تسرب الغاز نقلوا إلى مستشفيات عامة وخاصة في فيزاخاباتنام.

وأضاف أن حصيلة الخسائر البشرية قد تكون أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن الوقت ما زل مبكرا، وهناك أشخاص نائمون في بيوتهم وغير واعين، كاشفا أن السلطات تفتش المنازل أيضا، وتنقل الناس إلى مستشفيات.

ويقع المصنع الذي تشغله شركة «إل جي بوليمرز» في إحدى ضواحي مدينة فيزاخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش، ويبلغ عدد سكان المدينة نحو خمسة ملايين نسمة.

وشهدت الهند في ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعتبر أزمة فيروس كورونا «أسوأ» من «بيرل هاربور» واعتداءات 11 سبتمبر
دولى
الرئيس الصيني: السيطرة على «كورونا» ما زالت تواجه عدم تيقن كبيرا
دولى
إعلان حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليونا فقط في أبريل
ليبيا
1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي
ليبيا
بكين: بومبيو لا يملك أدلة على أن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني
دولى
ألمانيا تخطط لفتح المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم في مايو
دولى
«القيادة العامة» تؤكد مقتل آمر قاعدة الوطية الجوية وتنعيه
ليبيا
عقيلة صالح يناقش مبادرته لحل الأزمة الليبية مع أكاديميين من الجبل الأخضر والقبة
ليبيا
بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب...
ليبيا
بن صويد والعيساوى.. قامتان وأسطورتان أضاءتا سماء الكرة الليبية وواجهتها المشرفة
رياضة محلية
بنسودا: توصلنا لمعلومات تشير إلى المسؤولين عن اختفاء النائبة سهام سرقيوة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟