إيطاليا تمدد الإغلاق إلى 3 مايو.. وكونتي: القرار «ضروري»

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي (أرشيفية : أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، تمديد تدابير احتواء جائحة كورونا على المستوى الوطني إلى الثالث من مايو المقبل، مؤكدا أنه «يتحمل كل المسؤولية السياسية» عن القرار.

وقال كونتي، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن تمديد حالة الاغلاق «كان خيارا صعبا ولكن ضروريا»، مضيفا «لا يمكننا الاستسلام الآن وتضييع الجهود المبذولة» إلى اليوم، مؤكدا إمكانية رفعها قبل الثالث من الشهر القادم «إذا توفرت الشروط» الصحية.

وأعلن كونتي أن تدابير الإغلاق تشمل، كما كان في السابق، الأنشطة الانتاجية، ولكنه أكد استثناء أنشطة تجارية، من بينها المكتبات ومتاجر الأدوات المدرسية وأماكن بيع ملابس الأطفال.

ووفق نسخة متداولة للمرسوم الحكومي الجديد الخاص بحالة طوارئ كورونا، فإن الحكومة ستسمح أيضا، بدءا من 13 الشهر الجاري بإعادة فتح تجارة التجزئة لأجهزة الحواسيب ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية السمعية والبصرية والأجهزة المنزلية، إضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة للمعدات الصحية وكل المنتجات المعروضة عبر الإنترنت، وتلك التي يتم طلبها بالبريد أو الراديو أو الهاتف.