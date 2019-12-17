نقل رفعت الأسد إلى المستشفى في باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 03:18 مساء
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد. (أرشيفية)

نُـقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الإثنين في «العناية المركزة»، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد.

وقال سوار الأسد إنه «في العناية المركزة منذ مساء الإثنين». وأوضح أن والده يعاني نزيفًا معويًّا «وليس في حالة جيدة»، وأضاف: «يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة»، بحسب «فرانس برس».

رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي لتبرير مصادر ثروته

وكان رفعت الأسد، أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع» وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمر على مدينة حماه بوسط سورية العام 1982.

وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن عدم الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة: «إن أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترًا».

وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء الإثنين، حكمًا بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو عليه ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة في باريس وقصر.

ورفعت الأسد متهم بـ«تبييض أموال في إطار عصابة منظمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين العامين 1984 و2016. وهي اتهامات ينفيها رسميًّا، ويؤكد أن الأموال جاءت من مساعدة كبيرة وطويلة الأمد من قبل الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية ثم ملكها، من ثمانينات القرن الماضي حتى وفاته في 2015.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا