كوريا الجنوبية واليابان تعقدان قمة بعد تجاوز أزمة الاتفاق الاستخباراتي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 03:22 مساء

اتفق وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية، السبت، لعقد قمة بين قادتهما الشهر المقبل، سعيا للبناء على تراجع التوترات، بعد أن تخلت سول عن قرار تعليق اتفاق حول تبادل معلومات استخباراتية مع طوكيو.

واتفق الوزيران على هامش اجتماع لوزراء مجموعة العشرين في ناغويا في اليابان أن يلتقي رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، والرئيس مون جاي-إن، في الصين الشهر المقبل، حسب «فرانس برس».

وقال دبلوماسي ياباني رفض الكشف عن اسمه إن القمة ستعقد في مناسبة القمة الثلاثية بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، المقرر عقدها الشهر المقبل. ووصلت العلاقات بين البلدين، الحليفين الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، إلى أدنى مستوياتها في الأشهر الأخيرة، بسبب الشؤون التجارية والأعمال الوحشية التي مارستها القوات اليابانية أثناء احتلالها كوريا الجنوبية.

وأدى ذلك إلى تهديد سول بالانسحاب من اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، مما أثار قلق الولايات المتحدة التي قالت إن الخلاف سيفيد فقط كوريا الشمالية والصين في المنطقة. لكن مساء الجمعة، وقبل ست ساعات فقط من تاريخ انتهاء مفعول الاتفاق بين البلدين، علقت كوريا الجنوبية قرارها بالتخلي عن الاتفاق ووافقت على تمديده «بشروط»، محذرة رغم ذلك من أنها قد «تنهيه» في أي وقت.

ويتيح «الاتفاق العام لأمن المعلومات العسكرية» (جي إس أو إم آي إيه) الموقع في 2016، لحليفي الولايات المتحدة تقاسم أسرار عسكرية تتعلق خصوصا بالقدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية المجاورة. ورحبت واشنطن، الجمعة، بقرار كوريا الجنوبية، لكنها حثت الطرفين «على مواصلة المحادثات الصادقة من أجل ضمان حل دائم للقضايا التاريخية».

بدوره اعتبر آبي أن التعاون بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية له «أهمية قصوى»، بينما دعا وزير دفاعه سول إلى تمديد الاتفاق «بطريقة حازمة». ويسمم العلاقات بين طوكيو وسول منذ عقود خلاف موروث من أيام الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية (1910-1945).

وتفاقم الخلاف هذا العام بعد أن طلبت محاكم كورية جنوبية من الشركات اليابانية أن تدفع تعويضات للكوريين الذين أجبروا على العمل في مصانعها في فترة الاحتلال الياباني وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وتعتبر طوكيو أن المعاهدة التي أبرمت في 1965 تكفلت بتطبيع العلاقات بين البلدين، وشملت مساهمة مالية يابانية مهمة تنهي كل مطالبة لاحقة بجبر أضرار عن الفظائع التي ارتكبها الجيش الياباني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
بالفيديو.. رابحون وغائبون في معرض دبي الدولي للطيران
اقتصاد
العدد 209: تداعيات الموقف الأميركي.. وإضراب المعلمين.. و«صحوة» المنتخب
ليبيا
لوكسمبورغ: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية بعد تأييد أميركا ...
عربى
شاهد.. الصور الأولى للتوأم السيامي الليبي بعد فصلهما
ليبيا
سلتو: كنت واثقًا من هز الشباك أمام تنزانيا.. ونجحت في إسعاد الجماهير
رياضة محلية
تفاصيل جديدة في إقالة بوكيتينو والتعاقد مع مورينيو لتدريب توتنهام
رياضة عالمية
خسائر العالم جراء التغير المناخي قد تبلغ 7.9 تريليون دولار في 2050
اقتصاد
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض وخطورة نقص فيتامين B12