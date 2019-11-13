اتهامات للصين بإخفاء العدد الحقيقي لمعسكرات احتجاز مسلمي الأويغور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 09:15 صباحا
عدد من مسلمي الأويغور، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ناشطون من الأويغور الثلاثاء أنهم وثقوا وجود نحو 500 معسكر وسجن تديرهم الصين لاحتجاز أفراد من هذه الإثنية المسلمة، زاعمين أن عدد الأويغور المحتجزين لدى الصين قد يكون أعلى بكثير من مليون شخص كما هو متعارف عليه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقدّمت حركة الصحوة الوطنية لتركستان الشرقية، التي تعمل لاستقلال منطقة شينجيانغ في الصين ذات الغالبية المسلمة، إحداثيات جغرافية لـ182 موقعا يشتبه بأنها «معسكرات اعتقال»، حيث يزعم أن الأويغور يتعرضون فيها لضغوط للتخلي عن ثقافتهم.

معسكرات الأويغور
وعبر الاستعانة ببرنامج «غوغل إيرث» للقيام بأبحاث حول بعض الصور، صرحت حركة الصحوة الوطنية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأنها تمكنت من رصد 209 مواقع يشتبه بأنها سجون، إضافة إلى 74 معسكرا للعمال، وستنشر الحركة التفاصيل لاحقا.

وقال مدير العمليات في الحركة، كايل أولبرت: «هذه المواقع في جزء كبير منها لم يتم تحديدها في السابق، لذا يمكن أن نكون نتحدث عن أعداد أكبر بكثير من الأشخاص المعتقلين».

وأضاف في مؤتمر صحفي في إحدى ضواحي واشنطن: «نحن قلقون من أنه قد يكون هناك مزيد من المنشآت التي لم نتمكن من تحديدها». وقال محلل عمل سابقا مع وكالات المخابرات الأميركية، أندرس كور، إن نحو 40% من المواقع لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا. ويقدر حقوقيون بشكل عام أن الصين تحتجز أكثر من مليون من الأويغور وأفراد من عرقيات تركستانية مسلمة أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اقتلاع أطول سن بشري