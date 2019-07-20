لندن: إيران احتجزت الناقلة في مياه عمان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 10:13 مساء

قالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردون، إن ناقلة النفط المسجلة في المملكة المتحدة، التي استولت عليها إيران تم اعتراضها في المياه العمانية.

ووصفت الوزيرة موردون الحادث بأنه «عمل عدائي»، وذكرت موردون أن فرقاطة تابعة للبحرية البريطانية أُوفدت للمساعدة في حماية الشحن في مضيق هرمز كانت على بعد نحو 60 دقيقة من الموقع عندما استولى الإيرانيون على السفينة، وفقًا لقناة «سكاي نيوز» البريطانية.

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وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز. واستولت إيران على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فردًا مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، بأن احتجاز طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف «مؤشرات مقلقة» إلى أن إيران قد تكون اختارت طريقًا خطيرًا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار. وأضاف هانت: «إن ردنا سيكون مدروسًا لكن حازم. كنا نحاول أن نجد طريقًا لحل مسألة غريس 1، لكننا سنؤمن سلامة سفننا».

ودعت فرنسا وألمانيا، السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.

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