بريطانيا تنصح سفنها بتجنب مضيق هرمز وتؤكد: إيران اختارت «طريقًا خطيرًا»

نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء «خارج منطقة» مضيق هرمز «لفترة موقتة»، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، في بيان وفق «فرانس برس»: «مازلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديًا واضحًا للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة».

كما صرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، أن مصادرة طهران لناقلة نفط ترفع علم المملكة المتحدة يكشف «مؤشرات مقلقة» إلى أن «إيران قد تكون اختارت طريقًا خطيرًا لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار».

وأضاف هانت، في تغريدة على «تويتر»، أن «ردنا سيكون مدروسًا لكن حازمًا»، مؤكدًا أن بريطانيا «ستؤمن سلامة سفنها».

وكانت السلطات الإيرانية قالت، السبت، إن ناقلة النفط التي ترفع راية بريطانيا وصادرتها إيران ترسو قبالة مرفأ بندر عباس مع كل طاقمها على متنها، بعد اصطدامها بقارب صيد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزكان الله مراد عفيفي بور إن «خبراء من إدارة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان بدأوا التحقيق اليوم بشأن أسباب الحادث».