تأجيل شهادة مولر أمام الكونغرس حول التدخل الروسي في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 10:43 مساء

أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة عن تأجيل مثول المحقق الخاص روبرت مولر أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية والمزاعم عن محاولة الرئيس دونالد ترامب إعاقة العدالة.

وكان من المقرر أن يمثل مولر في 17 يوليو أمام أعضاء لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب.

لكن تقارير إعلامية نقلت أن أعضاء اللجنتين اعتبروا ان الجلسات المقررة قصيرة للغاية، والمفاوضات لا تزال قائمة للتوافق على جلسات أطول قد تعقد في 24 يوليو.

وأصدر مولر في مارس تقريرا بعد تحقيق استمر أكثر من عامين في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية يوثق فيه العديد من محاولات التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، الا انه لم يتوصل الى أدلة قاطعة يمكن ان تؤسس لتوجيه اتهام بالتآمر.

وعدّد التقرير ايضا 10 مناسبات حاول ترامب فيها اعاقة العدالة، لكن مولر امتنع عن اعطاء أي توصيات بتوجيه اتهامات للرئيس، وقال إنه لا يملك صلاحيات ليفعل ذلك.

وأدى ذلك إلى إعلان ترامب براءته بالكامل، في حين بدأ الديموقراطيون في الكونغرس المطالبة بإجراء مزيد من التحقيقات، معتبرين أن التقرير دليل على ارتكاب مخالفات جنائية.

وفي 29 مايو قال مولر في تعليقه العلني الوحيد منذ نشر التقرير إنه لم يبرىء ترامب من عرقلة العدالة، لكن سياسات وزارة العدل منعته من توجيه اتهام الى الرئيس.

والجمعة أعلن الديموقراطي جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب أن اللجنة تدرس توجيه تهم واطلاق آلية محاسبة ترامب، موضحا أنه «لم يتم اتخاذ قرار نهائي» بهذا الشأن.

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