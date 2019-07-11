3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 08:44 صباحا

ذكرت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها النفطية «بريتيش هيريتدج» في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية، وفق وكالة رويترز.

وقال ممثل للحكومة البريطانية في بيان «(الفرقاطة) مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج، وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها».

وقع الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ممثل الحكومة البريطانية: «نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة».

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