كوربين يتهم ترامب بالتدخل في شؤون بريطانيا بتأييده جونسون

قال جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، السبت، إن تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أيَّد فيها بوريس جونسون، الأوفر حظًّا بتولي زعامة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة الحكومة، «تدخلٌ غير مقبول» في الشؤون البريطانية.

وفي مقابلة مع جريدة «صن» البريطانية قبيل زيارته الرسمية لبريطانيا التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ الإثنين، قال ترامب عن وزير الخارجية البريطاني السابق: «أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أرى أنه سيكون ممتازًا». وأوضح كوربين أن نوابا آخرين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين سعوا أيضًا لكسب دعم ترامب باستثناء وزير البيئة مايكل جوف الذي انتقد موقف الرئيس الأميركي من إيران.

وقال كوربين، الذي رفض دعوة لحضور مأدبة رسمية مع ترامب خلال الزيارة، «إن محاولة الرئيس ترامب لتحديد مَن سيكون رئيس وزراء بريطانيا القادم تدخل غير مقبول بالمرة في ديمقراطية بلادنا». وأضاف في بيان، السبت، «رئيس الوزراء القادم لن يختاره الرئيس الأميركي ولا 100 ألف عضو بحزب المحافظين، بل سيختاره الشعب البريطاني في انتخابات عامة».

وبعد فشلها في ثلاث محاولات هذا العام لدفع البرلمان للموافقة على خطتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أيام إنها ستستقيل من زعامة حزب المحافظين الحاكم يوم السابع من يونيو، مما يمهد الطريق للمنافسة على خلافتها.