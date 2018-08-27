إجراءات احترازية في الجزائر لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس

طلاب مدارس في الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت))

أعلنت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية نورية بن غبريت، إنها أعطت تعليمات صارمة إلى مديريات التربية، بهدف التوعية الواسعة من خطورة وباء الكوليرا الذي ضرب بعض الولايات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، أن انتشار وباء الكوليرا طغى على الاجتماع بين الوزيرة ومديري التربية، مطمئنة أولياء الأمور باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة المؤسسات التربوية، وفق «سكاي نيوزعربية».

وطلبت بن غبريت من البلديات العمل على تنظيف المؤسسات التربوية، خاصة المراحيض، إضافة إلى تنظيف صهاريج المياه وإعادة ملئها، وفق ما ذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية، الإثنين. وحثت الوزيرة المديرين على تحضير ملصقات ومناشير تحث الطلبة على كيفية تفادي الإصابة بالكوليرا، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد الذي سينطلق قريباً في البلاد.

وتوفي شخصان على الأقل وأصيب نحو 50 آخرين خلال الأسبوع الماضي بسبب انتشار الكوليرا في بعض الولايات الجزائرية، الأمر الذي دفع السلطات إلى التحرك لتجنب تفشي المرض.