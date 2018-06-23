الناطقة باسم البيت الأبيض تتعرض لموقف محرج بسبب ترامب

الناطقة باسم البيت الابيض سارا هوكابي ساندرس. (أرشيفية: فرانس برس)

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، السبت إن صاحبة مطعم في فرجينيا كانت ترغب في تناول العشاء فيه طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس دونالد ترامب.

حدث ذلك في مطعم «ذي ريد هين» في ليكسنغتون في ولاية فرجينيا المحاذية لواشنطن. وكتبت في تغريدة «مساء أمس (الجمعة) طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين بليكنغستون في فرجينيا المغادرة لأني أعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة. وغادرت بأدب»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت المكلفة بالرد على أسئلة الصحفيين يوميًا في البيت الأبيض، أن تصرف صاحبة المطعم «يدل على سلوكها أكثر منه عني»، موضحة: «أنا أبذل على الدوام أقصى جهودي لمعالمة الناس، حتى الذين لا أتفق معهم، باحترام وسأواصل القيام بذلك».

وكشف الواقعة عبر «فيسبوك» رجل قال إنه نادل في المطعم. وروى على حسابه أنه اهتم بخدمة ساندرز «خلال مدة بلغت دقيقتين». وتعرض المطعم السبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى العديد من الانتقادات تفاوتت بين الإيجابية والسلبية بسبب موقفه الرافض استقبال ساندرز.

وتضامنت مع ساندرز زميلتها في الخارجية هيثر نويرت التي كتبت على تويتر «أنا آسفة لمعاملتك بهذه الطريقة». وكان متظاهرون تهجموا من جهة أخرى الثلاثاء على وزيرة الأمن الداخلي كرستين نيلسن عندما كانت تتناول العشاء في مطعم مكسيكي بواشنطن.

وكان المحتجون يعبرون عن غضبهم لدفاعها عن سياسة الهجرة المثيرة للجدل التي يعتمدها ترامب وأدت إلى فصل أكثر من ألفي قاصر عن أسرهم.