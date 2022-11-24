البرتغال تفوز 3-2 على غانا.. وهدف رونالدو يدخله التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

فاز المنتخب البرتغالي على نظيره الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة لمونديال قطر 2022، في مباراة تاريخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ودخل رونالدو التاريخ، اليوم الخميس، بعدما بات أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم، بافتتاحه التسجيل من ركلة جزاء انتزعها بنفسه وسددها بنجاح في الشباك الغانية.

تعادل أندريا أيوا لغانا لم يدم طويلا

ومع تعادل المنتخب الغاني عن طريق أندريا أيوا في الدقيقة 73، سجل كل من جواو فيلكس ورفائيل لياو هدفين في الدقيقتين 78 و80 أمنا بهما حظوظ منتخب البرتغال في الفوز، قبل أن تعود غانا في المباراة وتسجل الهدف الثاني في الدقيقة 89 عن طريق عثمان بوكاري.

دقائق مثيرة وغانا كادت تخطف التعادل

حملت الدقائق المتبقية طابعا مثيرا للغاية، كادت فيه أن تسجل التعادل مستغلة أخطاء حارس البرتغال؛ قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، لتسجل البرتغال أول 3 نقاط في كأس العالم 2022.

ما سيخفف عن رونالدو ابن الـ37 عاماً الضغط، حيث وجد نفسه عرضة للانتقادات بعد هجومه على فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ، ما أدى إلى فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وتضم المجموعة الثامنة كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية اللتين تعادلتا صفر-صفر، ليتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة بثلاث نقاط.

لاعبو البرتغال يحتفلون بالفوز على غانا في كأس العالم، 24 نوفمبر 2022 (الإنترنت)