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منتخب مصر يتأهل بـ8 لاعبين في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» بلاتفيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 09:57 مساء
منتخب مصر يتأهل بـ8 لاعبين في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» بلاتفيا (صور)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
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إنجاز جديد حققه منتخب مصر لرياضات الشارع واللياقة التنافسية «ستريت وورك أوت»، بعد تأهل 8 لاعبين للمشاركة في بطولة العالم لرياضات الشوارع التي ستقام هذا العام في لاتفيا خلال الفترة من 20 إلى 21 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة التي شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تأهلوا للمشاركة في بطولة العالم كلًا من: روان ناصر حسين، وآثار خميس أحمد في الـ«Women Strength»، ومصطفى مجدي العراقي وعمر أحمد حسين في الـ«Men Strength»، وياسر محمد عبد الله في الـ«باور»، وعبد الرحمن ممدوح، ومازن أحمد السيد، وأحمد مجدي عمارة في الـ«Men Freestyle».

رياضات الشارع واللياقة التنافسية
وشهدت رياضات الشارع انتشارًا واسعًا في السنوات الأخيرة، وتحولت من رياضة تهدف إلى الممارسة إلى مرحلة المنافسة بقوة على البطولات في فترة وجيزة في ظل دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة باللعبة، وحرص رئيس اتحاد «ستريت وورك أوت» إسلام قرطام على عقد جلسة مع اللاعبين المتأهلين لبطولة العالم قبل السفر لتحفيزهم على تحقيق نتائج مميزة، ودعمهم معنويًا، كما وعدهم بصرف مكافآت مالية كبيرة حال الفوز بمراكز جيدة والوصول إلى منصات التتويج لرفع اسم مصر عاليًا، في هذا المحفل الدولي الكبير الذي يتنافس فيه أكثر من 30 دولة.

الانتشار السريع بالدعم والمساندة
من جانبه أكد إسلام قرطام، رئيس اتحاد رياضات الشارع، أن الانتشار السريع والإقبال المتزايد على المشاركة في بطولات الاتحاد بات دليلًا واضحًا على وعي الشباب المصري بأهمية ممارسة الرياضة، وهو ما كان يراهن عليه دائمًا ويدفعه لدعم الشباب في «ستريت وورك أوت» وكمال الأجسام.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالتطور الكبير الذي تعيشه رياضات الشارع واللياقة التنافسية بعدما استطاع الاتحاد أن ينقل اللعبة من مستوى الممارسة إلى مستوى المنافسة على البطولات العالمية بعد النتائج التي حققها اللاعبون هذا العام في بطولة العالم بروسيا.

ويأمل نجوم المنتخب المصري الظهور بشكل متميز وتحقيق نتائج جيدة في ثالث مشاركة رسمية لمنتخب «ستريت وورك أوت» في بطولة العالم، خاصة أن نسخة العام الماضي شهدت نتائج مميزة للعبة، حيث نجح البطل المصري أحمد جمال في الحصول على المركز الثاني في فئة «Men Strength»، ليرفع اسم مصر عاليًا في أهم بطولة حول العالم.

منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
منافسات ستريت وورك أوت. (فيسبوك)
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