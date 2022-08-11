رسميا.. المنتخب المغربي ينفصل عن مدربه وحيد خليلوزيتش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، انفصاله بالتراضي عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان، وفقا لـ«فرانس برس» إن هذا القرار جاء بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات المونديال.

ولم يشر البيان إلى هوية المدرب الذي سيخلف خليلوزيتش، مؤكدا أن الاتحاد سيوفر جميع الوسائل والإمكانات للتهيؤ الجيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم.

وأعرب عن الشكر الجزيل لما قدمه المدرب وحيد خليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني في مقدمتها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة.

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ونجح المدرب المخضرم في قيادة منتخب المغرب للتأهل إلى مونديال قطر 2022، حيث يواجه كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا، غير أنه دخل في خلاف مع الاتحاد المغربي بسبب رفضه استدعاء مهاجم نادي تشلسي الانكليزي حكيم زياش لأسباب انضباطية.