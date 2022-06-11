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الإسباني خوسيه لويس مونويرا حكما للقمة 124 بين الأهلي والزمالك

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 03:36 مساء
الإسباني خوسيه لويس مونويرا حكما للقمة 124 بين الأهلي والزمالك
الإسباني خوسيه لويس مونويرا. (أرشيفية - إنترنت)
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كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اختيار الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا (39 عاما)، لإدارة مباراة القمة في الدوري المحلي الممتاز بين العملاقين الأهلي والزمالك في وقت لاحق من يونيو الجاري، بحسب «رويترز».

وستُقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين القطبين في 19 يونيو الجاري وتأتي ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

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