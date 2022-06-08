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محمد شعبان يفوز بلقب بطولة تورنتو ويتأهل لمستر أولمبيا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:37 مساء
محمد شعبان يفوز بلقب بطولة تورنتو ويتأهل لمستر أولمبيا (صور)
البطل المصري محمد شعبان. (خاص - بوابة الوسط)
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نجح البطل المصري محمد شعبان نجم فريق «كوسكواد» لكمال الأجسام للمحترفين في تحقيق إنجاز فريد، بعد تتويجه بلقب بطولة «تورنتو برو شو» في كندا، ليتأهل للمشاركة في الحدث الأهم والأكبر مستر أولمبيا المقبلة 2022 التي ستقام في ديسمبر المقبل بلاس فيغاس الأميركية.

شعبان تفوق على نفسه وقدم عرضًا متميزًا استحق من خلاله لقب بطولة كندا بعد منافسة قوية مع الإيطالي أندريا موزي، والفرنسي ثيو ليغورير، والتشيكي سلافوج بندر، والكندي جو سيمان، والبولندي موريس تومسوك.

ونجح ابن قرية المعصرة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في خطف لقب البطولة وتأهل مباشرة للمشاركة في نسخة مستر أولمبيا 2022 للمرة الثالثة. 

وحرص مؤسس فريق «كوسكواد» لكمال الأجسام للمحترفين إسلام قرطام على توجيه التهنئة لشعبان بعد الإنجاز الذي حققه، خاصة أنه لحق بالثلاثي بيج رامي حامل اللقب، ومحمد الإمبابي وأحمد شكري اللذين تأهلا لمستر أولمبيا بعد الفوز ببطولة «KO Pro» التي أقيمت في مصر نهاية العام الماضي.

شعبان فاز قبل أيام بالمركز الثاني في بطولة كاليفورنيا برو بعد منافسة شرسة مع الأميركي تشارلز جريفن الذي خطف المركز الأول بفارق ضئيل عن شعبان الذي ظهر بمستوى متميز خلال البطولة وتفوق على أكثر من لاعب وكان محور اهتمام الصحافة الأميركية بعد البطولة.

محمد شعبان نجح في الفوز بالمركز العاشر في نسخة مستر أولمبيا الأخيرة 2021، التي تُوج بلقبها للمرة الثانية على التوالي البطل المصري العالمي ممدوح السبيعي الملقب ببيج رامي في إنجاز لم يصل إليه أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي.

البطل المصري محمد شعبان. (خاص - بوابة الوسط)
البطل المصري محمد شعبان. (خاص - بوابة الوسط)
البطل المصري محمد شعبان يستعرض على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
البطل المصري محمد شعبان يستعرض على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
البطل المصري محمد شعبان على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
البطل المصري محمد شعبان على المسرح. (خاص - بوابة الوسط)
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