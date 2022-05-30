بالفيديو.. أعمال شغب وإصابات في محيط ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية، عن تدخل قوات الأمن المغربي لمنع محاولات شغب وإلقاء الحجارة من بعض جماهير فريق نادي الوداد، أمام ملعب مركب محمد الخامس، والذي يستضيف مباراة الأهلي المصري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الإثنين، وفقا لـ«روسيا اليوم».

ونشر تلفزيون «شوف تي في» المغربي على «فيسبوك» مقاطع فيديو وثقت محاولة اقتحام جمهور الوداد ملعب محمد الخامس، ونجح الأمن في السيطرة على الوضع وإعادة الهدوء أمام الملعب.