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أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 12:06 صباحا
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
لاعبو أينتراخت يحتفلون بهدف الفوز (تويتر)
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حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً، بتتويجه الأربعاء بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» بعد فوزه على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفريق الاسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو (57)، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ«النسور» (69) الذي سجل بدوره ركلة الترجيح الحاسمة ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني بعد أول في المسابقة ذاتها عام 1980 (تحت مسمّى كأس الاتحاد).

أينتراخت صاحب المركز 11 في الدوري الألماني يزاحم كبار أوروبا
وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح المدرب أوليفر جلازنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بلقب أوروبي بعد الأسطورة إرنست هابل مع هامبورج وفينوورد.

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