Atwasat

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 11:03 مساء
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس بعد فوزها في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا. (الإنترنت)
alwasat radio

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها، السبت، بدورة مدريد المفتوحة للتنس على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات، وفق وكالة «فرانس برسش.

نهائي مثيرة وتنافس كبير بين أنس جابر وبيغولا
وشهدت المجموعة الأولى تنافسا كبيرا بين أنس جابر وبيغولا التي وسعت الفارق 3–1 ثم 4-2 قبل أن تنجح البطلة التونسية في تعديل النتيجة 4–4 ثم 5–5، ثم أخذت الأسبقية لأول مرة 6–5 بعد شوط أبيض تميزت فيه جابر بالضربات الساحقة. وعرفت اللاعبة التونسية كيف تنهي المجموعة لصالحها بنتيجة 7–5 بعد 54 دقيقة كاملة من اللعب.

تراجع أداء أنس جابر في المجموعة الثانية وتمكنت بيغولا بالفوز بمجموعة بيضاء 6–0.

بيد أن جابر سجلت استفاقة مع بداية المجموعة الثالثة وكسرت إرسال بيغولا مما مكنها من التقدم 3–1 ثم 4–2 و5-2 وتفوز بالمجموعة 6-2.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني

رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات

اختتام معرض «عبدالسلام الأسمر» للكتاب ونوادر المخطوطات
القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن العامة

القائد الأعلى لحركة طالبان في أفغانستان يأمر النساء بارتداء البرقع في الأماكن ...
حفل زفاف في موقف سيارات

حفل زفاف في موقف سيارات
الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا

الأمم المتحدة: أفريقيا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب حرب أوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في المكسيك

وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سألني عن إمكانية قصف مصانع المخدرات في ...
كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد

كلمات مؤثرة من «غوارديولا» بسبب الهزيمة أمام ريال مدريد
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا

سفير ليبيا لدى موسكو: مفاوضات لاستيراد الحبوب والطحين من روسيا
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت

باشاغا: أرى أن تمارس حكومتنا مهام عملها من سرت
النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس الأمن

النفط الليبي والحرب والمبعوث الأممي الجديد.. أبرز مصادر القلق في تقرير مجلس ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد
ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي مدريد
كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من توتنهام
كلوب يعلق على مواجهة الريال في نهائي الأبطال.. ويحذر لاعبيه من ...
كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد
كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة جديدة في مانشستر يونايتد
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه ...
الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال
الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
بالصور.. ليفربول يقلب الطاولة على فياريال ويتأهل إلى نهائي ......
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما...
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ بقوة
ريال مدريد يحقق لقب «الليغا» الـ35.. وأنشيلوتي يقتحم التاريخ......
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ......
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على كريستال بالاس
كأس إنجلترا: تشيلسي يلحق بليفربول إلى النهائي بعد فوزه على ......
المزيد
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد......
دورة مدريد: ألكاراس يقصي المصنف أول ديوكوفيتش ويبلغ النهائي
دورة مدريد: ألكاراس يقصي المصنف أول ديوكوفيتش ويبلغ النهائي...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: ......
الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري الأبطال
الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري ......
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني
رسميا.. تحالف بولي يشتري تشيلسي الإنجليزي مقابل 4.25 مليار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط