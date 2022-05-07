في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

حققت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها، السبت، بدورة مدريد المفتوحة للتنس على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الاميركية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنجليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا ضمن دورات رابطة المحترفات، وفق وكالة «فرانس برسش.

نهائي مثيرة وتنافس كبير بين أنس جابر وبيغولا

وشهدت المجموعة الأولى تنافسا كبيرا بين أنس جابر وبيغولا التي وسعت الفارق 3–1 ثم 4-2 قبل أن تنجح البطلة التونسية في تعديل النتيجة 4–4 ثم 5–5، ثم أخذت الأسبقية لأول مرة 6–5 بعد شوط أبيض تميزت فيه جابر بالضربات الساحقة. وعرفت اللاعبة التونسية كيف تنهي المجموعة لصالحها بنتيجة 7–5 بعد 54 دقيقة كاملة من اللعب.

تراجع أداء أنس جابر في المجموعة الثانية وتمكنت بيغولا بالفوز بمجموعة بيضاء 6–0.

بيد أن جابر سجلت استفاقة مع بداية المجموعة الثالثة وكسرت إرسال بيغولا مما مكنها من التقدم 3–1 ثم 4–2 و5-2 وتفوز بالمجموعة 6-2.