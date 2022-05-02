حرمان أندية روسيا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الاثنين، إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بالإضافة الى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات.

وجاء في بيان للاتحاد القاري: «لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الاندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في موسم 2022-2023»، بما فيها دوري الأبطال، والدوري الاوروبي وغيرهما، حسب وكالة «فرانس برس».

كما شملت العقوبات حرمان منتخب السيدات من المشاركة في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في إنكلترا في يوليو المقبل على أن يحل المنتخب البرتغالي مكانه.