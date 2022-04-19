أول فوز لقادش في «كامب نو» يؤمنه من وداع «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط

حقق فريق قادش أول فوز في تاريخه في ملعب برشلونة كامب نو، أمس الإثنين، وخرج عقب ذلك من منطقة الهبوط من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».

قادش ينتصر

ونجح فريق قادش في تحقيق الفوز على نظيره برشلونة، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني، في معقل البارسا «كامب نو»، بحسب موقع «24».

هدف قاتل

ومع بداية الشوط الثاني، نجح لوكاس بيريز في تسجيل هدف الفوز لقادش في الدقيقة 48؛ حيث سدد روبن سوبرينو كرة بالرأس تصدى لها تير شتيجن لترتد أمام بيريز الذي وضعها في الشباك.

صراع البقاء

ومع فوز قادش وألافيس فريق الذيل وليفانتي قبل الأخير في الجولة 32 الأخيرة اشتعل وبكل قوة الصراع على الهروب من شبح الهبوط.

يحتل خيتافي المركز 15 برصيد 32 نقطة متقدمًا بثلاث نقاط عن منطقة الهبوط.