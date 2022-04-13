«فيفا» يطلق منصة رقمية جديدة تبث مباريات مباشرة مجانا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خدمة بث رقمي جديدة «فيفا بلس» ستوفر مباريات مباشرة مجانية لمسابقات من جميع أنحاء العالم إضافة إلى أفلام وثائقية على غرار «نتفليكس».‭

كما تتضمن المنصة الجديدة، الممولة من قبل الجهات المعلنة، أرشيفا لكل مباراة لكأس العالم للرجال والسيدات جرى تسجيلها بواسطة كاميرات على مر العصور، وقال رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، «يمثل هذا المشروع تحولا ثقافيا في طريقة تفاعل عشاق كرة القدم مع اللعبة العالمية واستكشافها»، بحسب ما ذكره موقع «الشرق الأوسط».

وسيطلق الفيفا الخدمة بفيلم وثائقي طويل عن رونالدينيو لاعب وسط منتخب البرازيل وبرشلونة السابق إلى جانب عدد من الأفلام الأخرى ضمن سلسلة «فيفا أورجينالز» من إنتاج شركات خارجية، وسيتم تقييد بث المباريات المباشرة جغرافيا بحيث لا تتنافس الخدمة مع شركات أخرى من أصحاب حقوق البث في المنطقة.

وقال «فيفا» في بيان «ستبث «فيفا بلس» مع نهاية العام الجاري ما يعادل 40 ألف مباراة مباشرة سنويا من 100 اتحاد عضو وستة اتحادات قارية، بما في ذلك 11 ألف مباراة لكرة القدم النسائية، كما ستقدم «فيفا بلس» تغطية واسعة ومباشرة لكرة القدم، انطلاقا من أكبر البطولات الأوروبية ووصولا إلى مختلف منافسات الرجال والنساء والشباب في كل أنحاء العالم، خاصة تلك التي لم يذع صيتها من قبل».

وأكبر مصدر لإيرادات الفيفا هو حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم للرجال وعلى الرغم من عدم وجود خطط حاليا لفرض رسوم على المحتوى الموجود على «فيفا بلس» تتوقع المنظمة تحقيق دخل من الإعلانات، وقالت تشارلوت بور مديرة «فيفا بلس» للصحفيين إنه لا توجد خطط لفرض رسوم على المشاهدين مقابل المحتوى ولكن لا يمكن استبعاد أي تغيير مستقبلا، وأضافت «إنها مجانية والنية أنها مجانية إلى الأبد. لا توجد خطة لفرض رسوم اشتراك في الخدمة».