نتائج «البريميرليغ» تحبط كونتي مع توتنهام في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب توتنهام، أنطونيو كونتي، أن النادي يواجه مهمة مستحيلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة، وتعرض توتنهام لخسارته الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي، بهزيمته (2-0) خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز، وتراجع إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

ولم يخسر كونتي في مبارياته التسع الأولى في الدوري، عقب توليه المسؤولية في نوفمبر الماضي، لكن التفاؤل الذي أحاط بقدومه إلى شمال لندن يتبدد سريعا، بحسب «رويترز».

وقال كونتي لشبكة «سكاي سبورتس»: «نحن نعلم أننا يجب أن نكافح لبناء شيء مهم، ولكن من المهم معرفة الموقف الحالي، ربما لا ينبغي أن يخيب أمل جماهيرنا من الهزيمة، وبدلا من ذلك يجب أن يحاولوا دفعنا والبقاء خلفنا».

وأضاف: «يحتاج اللاعبون إلى إيجاد الأجواء المناسبة، وعدم الشعور بأي ضغط بشأن هدف لا يمكن الوصول إليه في هذه اللحظة، قلت هذا منذ قدومي».

وهذه أول مرة يخسر فيها كونتي ثلاث مباريات متتالية في الدوري، منذ كان يتولى قيادة أتالانتا في «الكالتشيو» في نوفمبر 2009، ويتأخر توتنهام بخمس نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، رغم أن النادي القادم من شمال لندن تتبقى له ثلاث مباريات إضافية.