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مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ويواجه نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يناير 2022, 03:23 مساء
مدفيديف يتخطى تسيتسيباس ويواجه نادال في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة
الروسي دانييل مدفيديف. (أرشيفية - إنترنت)
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا، المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني على التوالي بفوزه في نصف النهائي الجمعة، على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع 7-6 (7-5) و4-6 و6-4 و6-1.

ووصل مدفيديف إلى نهائي البطولة العام الماضي، بفوزه في نصف النهائي على تسيتسيباس بالذات، قبل أن يخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المستبعد عن هذه النسخة بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيلتقي الروسي في المباراة النهائية، الإسباني رافايل نادال الخامس عالميا، والفائز الجمعة على الإيطالي ماتيو بيريتيني بأربع مجموعات أيضا.
 

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