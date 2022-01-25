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«كاف» يفتح تحقيقا في واقعة إصابة العشرات ومقتل 8 خلال حادث تدافع بالأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يناير 2022, 03:54 مساء
«كاف» يفتح تحقيقا في واقعة إصابة العشرات ومقتل 8 خلال حادث تدافع بالأمم الأفريقية
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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» التحقيق في واقعة حادث تدافع المشجعين في المباراة، التي فاز بها منتخب الكاميرون على جزر القمر (2-1)، الإثنين، في دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية.

قال «كاف» عبر موقعه الرسمي الثلاثاء: «علم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي، خلال مباراة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بين المضيفة الكاميرون وجزر القمر»، بحسب «رويترز».

وأضاف: «يحقق كاف حاليًا في الموقف، ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما حدث، نحن على اتصال دائم مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية».

وأصيب عشرات المشجعين، وترددت أنباء عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بعد التدافع الذي وقع خارج ملعب أوليمبي في ياوندي، عاصمة الكاميرون.

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