نادال يقترب من الرقم القياسي ويصل نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

بات الإسباني المخضرم رافايل نادال على بُعد مبارتين من إحراز لقبه الحادي والعشرين القياسي في البطولات الأربع الكبرى.

يأتي هذا بعد بلوغه، الثلاثاء، نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، إثر فوزه على الكندي دنيس شابوفالوف بخمس مجموعات مشوّقة، بحسب «فرانس برس».

وتفوّق نادال (35 عامًا) المصنف خامسًا على الكندي الرابع عشر (6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3) في أربع ساعات وثماني دقائق على ملعب رود ليفر أرينا في ملبورن، ليبلغ نصف النهائي السابع له في ملبورن حيث أحرز لقب 2009.

ويلتقي الفائز بين الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع والفرنسي غايل مونفيس (20) اللذين يلتقيان في وقت لاحق.