ريال مدريد يودع أحد أساطيره «خينتو»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ريال مدريد الإسباني، رحيل أحد أساطير كرة القدم، الثلاثاء، فرانشيسكو باكو خينتو، وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، والفائز ببطولة أوروبا مع إسبانيا عن 88 عاما.

بدأ خينتو مسيرته في ريسنغ سانتندار، وانضم إلى ريال مدريد في 1953 وقضى 18 عاما في العاصمة الإسبانية حتى اعتزاله في 1971، وخاض الجناح الأيسر 600 مباراة مع النادي وسجل 182 هدفا، بحسب «رويترز».

ويبقى خينتو اللاعب الوحيد الفائز بستة ألقاب لكأس أوروبا، كما توج أيضا بلقب الدوري 12 مرة وبلقبين لكأس ملك إسبانيا، ولقب وحيد لكأس إنتركونتيننتال خلال مسيرته مع ريال.

وقال النادي في بيان «خالص المواساة لزوجته ماري لوز ونجليه فرانشيسكو وخوليو وحفيدتيه أيتانا وكانديلا وجميع أقاربه وزملائه وأحبابه».

ولعب خينتو 43 مباراة مع إسبانيا ومثل بلاده في كأس العالم 1962 و1966.