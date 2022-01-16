ريال مدريد يتوج بطلا للسوبر الإسباني (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

توِّج فريق ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني، بعد الفوز بنتيجة (2-0) على أتلتيك بيلباو، مساء الأحد، بنهائي كأس السوبر الإسباني، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

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الهدف الأول للفريق الملكي جاء عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة 38، قبل أن يضيف كريم بنزيما الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 52. وأنهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إيدير ميليتاو في الدقيقة 87.

اللقب الـ12 لريال مدريد

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يتوج فيها الريال باللقب، فيما سبق لأتلتيك بلباو التتويج باللقب ثلاث مرات سابقة كان آخرها نسخة 2020.

وتأهل الريال للمباراة النهائية بعدما تغلب على غريمه التقليدي برشلونة 3 / 2 في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت الأربعاء الماضي، فيما صعد بلباو للمباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 2 / 1.