المنتخب الأردني يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس العرب

المنتخب الأردني يفوز على نظيره الفلسطيني (5-1) ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب «قطر 2021».(الإنترنت)

تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس العرب «قطر ٢٠٢١»، عقب فوزه على المنتخب الفلسطيني 5-1، اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مواجهات المجموعة الثالثة.

وسجل كل من بهاء عبد الرحمان (ضربة جزاء في الدقيقة 9) وحمزة الدردور (24) وياسر حمد خطأ في مرماه (82) ويزن عبد الله النعيمات (86 و90 +1) أهداف المنتخب الأردني، في المقابل دوَّن تامر صيام هدف المنتخب الفلسطيني الوحيد في الدقيقة 44.

واحتل المنتخب الأردني وصافة المجموعة بـ6 نقاط بعد أن حسم المنتخب المغربي العلامة الكاملة (9 نقاط) عقب فوزه على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل.