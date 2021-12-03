«هاميلتون» في صدارة الترتيب.. الكشف عن نتائج التجارب الحرة الأولى لـ«فورمولا 1»

جانب من سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1». (الإنترنت)

سجَّل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى، الذي يقام يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1».

وسجّل أسرع زمن للفة حيث سجَل دقيقة و29.786 ثانية، وجاء ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، والذي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط أمام هاميلتون، في المركز الثاني.

واستطاع مرسيدس أن يعيد سرعته في السباقات الأخيرة، ولكن فيرستابن تزعم الأجزاء الأولى من التجربة الحرة الأولى وجاء خلف هاميلتون بفارق 056 .0 ثانية. وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث.

ويحتاج فيرستابن لـ18 نقطة أكثر من هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لحسم التتويج بأول ألقابه، في سباق يوم الأحد، لكي لا يكون بحاجة لحسم اللقب في السباق الأخير بأبوظبي الأسبوع المقبل.

وودعت فورمولا-1 فرانك وليامز، رئيس فريق وليامز السابق في السعودية، حيث توفي يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا، وحرصت الفرق على تكريم وليامز بكتابة اسمه على سيارتهم. كما ارتدى جورج راسل، سائق وليامز، خوذة صممت خصيصًا لتخليد ذكراه.

وجاءت باقي النتائج على النحو التالي:

البريطاني لويس هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى لـ«فورمولا 1». (الإنترنت)