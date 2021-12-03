أتلتيكو مينيرو يتوج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الأولى منذ 50 عاما

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 ديسمبر 2021, 02:50 مساء
صورة تعود إلى 28 سبتمبر 2021 في بيلو هوريزنتي لجمهور أتلتيكو مينيرو البرازيلي خلال نصف نهائي كأس ليبرتادوريس ضد بالميراس (ا ف ب)

تُوِّج فريق أتلتيكو مينيرو، بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 50 عامًا، وذلك بفوزه الخميس على باهيا 3-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية والثلاثين.

وحسم مينيرو لقبه الثاني في دوري الأضواء، بعد الذي أحرزه العام 1971، قبل مرحلتين على نهاية الموسم برفعه رصيده إلى 81 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط عن ملاحقه فلامنغو الذي تنازل عن العرش بعدما توج باللقب في الموسمين الماضيين.

وبعد بداية موسم صعبة، نجح فريق المدرب أليكسي ستيفال وبقيادة لاعبين مثل المخضرم هالك والإسباني البرازيلي الأصل دييغو كوستا، في فرض هيمنته على الدوري ابتداءً من المرحلة الخامسة عشرة، وصولًا إلى حسم اللقب وتوجيه ضربة أخرى لفلامنغو الذي خسر السبت الماضي في المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية أمام مواطنه بالميراس، ما أدى الإثنين إلى رحيل مدربه ريناتو بورتالوبي الذي وصل إلى الفريق في الصيف المنصرم.

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