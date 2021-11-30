بالصور.. انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو

انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو. (الإنترنت)

انطلق حفل افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021، التي تستضيفها قطر بداية من اليوم وحتى 18 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك على ملاعب كأس العالم، التي سوف تقام في العام المقبل.

وجاءت بداية حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر تميم بن حمد، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

وبدأ حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين باستعراض فني وموسيقي ضخم، وبحضور رؤساء ومسؤولين عرب وأجانب، منهم الرئيسان اللبناني ميشال عون والفلسطيني محمود عباس، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو.

وبدأت النسخة العاشرة من كأس العرب بفوز تونس على موريتانيا بنتيجة 5 - 1 وتعادل العراق مع عمان 1 - 1.

وتوجت خمسة منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجًا بـ4 ألقاب، ويليه المنتخب السعودي لقبين وكل من مصر والمغرب وتونس بلقب واحد.

انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو. (الإنترنت)

انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو. (الإنترنت)

انطلاق حفل افتتاح كأس العرب بحضور أمير قطر وإنفانتينو. (الإنترنت)