جوائز «جلوب سوكر»: محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي وليفاندوفسكي على الأفضل في العالم

محمد صلاح ينافس رونالدو على جوائز «جلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز «جلوب سوكر 2021»، اليوم الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2021، في حفل جوائز «جلوب سوكر» دبي.

ويتواجد الدولي المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الثانية على التوالي مثلما كان متواجدًا العام الماضي.

ويحصل الفائز على جائزة «جلوب سوكر» بعد تصويت الجمهور، في الحفل التي تقام يوم الـ27 من شهر ديسمبر المُقبل في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات «إكسبو دبي».

يذكر أن ليفاندوفسكي كان قد حصد جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 من جلوب سوكر.

وجاء المرشحون لجائزة أفضل لاعب في العالم من «جلوب سوكر» كالتالي:

الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)

الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

الإيطالي جورجينو (تشيلسي)

النرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

الإيطالي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الإسباني روبن دياز (مانشستر سيتي)

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

الإيطالي فيديريكو كييزا (يوفنتوس)

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

الإسباني أزبيلكويتا (تشيلسي)

الإيطالي ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان)

المصري محمد صلاح (ليفربول)

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)

الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان)

البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)