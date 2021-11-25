أرتيتا: آرسنال سيكون سعيدا بعودة فينغر

مدرب آرسنال ميكل أرتيتا وأرسين فينغر. (الإنترنت)

قال مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، اليوم الخميس، إنه يتمنى عودة المدرب السابق أرسين فينغر للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المستقبل، حيث يتمتع المدرب الفرنسي بالاحترام في النادي.

وغادر فينغر آرسنال في 2018 بعد فترة استمرت 22 عامًا كمدرب للفريق.. ويعمل المدرب البالغ عمره 72 عامًا حاليًا في الاتحاد الدولي (الفيفا)، ومنذ ذلك الحين أبقى نفسه بعيدًا عن شؤون النادي، قائلًا إنه لا يريد أن يبدو أنه لا يزال يؤثر في أمور النادي.

وقال أرتيتا للصحفيين: «كان سيقضي وقتًا رائعًا في رؤية البيئة التي يمكن أن يصنعها حوله عندما يكون هنا، وذلك بسبب الاحترام والإعجاب والحب الذي يتمتع به كل من في النادي لما فعله.

وتابع: «أود أن يكون أقرب مني شخصيًا لأن ذلك سيمثل مساعدة كبيرة للنادي.. الأمور تستغرق وقتًا وعليه أن يختار هذه المواعيد.. ما يمكنني قوله من جانبي وبالنيابة عن الجميع، إننا سنكون سعداء لوجوده أكثر قربًا منا».

وقال المدرب الإسباني إنه لا توجد إصابات جديدة قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد متذيل ترتيب الدوري الممتاز بعد غدٍ السبت.

وأضاف أن لاعب الوسط جرانيت تشاكا يتقدم في الجدول الزمني المخطط له من أجل التعافي من إصابة في الركبة ويأمل في استعادة الدولي السويسري قبل نهاية العام الحالي.

وفي البداية كان من المتوقع غياب تشاكا (29 عامًا) ثلاثة شهور عقب إصابته في أربطة الركبة في مباراة قمة أمام توتنهام هوتسبير في سبتمبر الماضي.

وأضاف أرتيتا: «أنه يتدرب ويدفع نفسه بقوة من أجل العودة سريعًا. أنه يتطور بشكل جيد ونتمنى استعادته قبل نهاية العام».

ويتطلع آرسنال صاحب المركز الخامس لتجاوز خسارته الكبيرة في ملعب ليفربول 4-صفر يوم السبت الماضي، وطالب أرتيتا لاعبيه بالارتقاء لمستوى التحدي المتمثل في التنافس مع أفضل فرق الدوري.